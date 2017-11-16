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Россию и Украину в Белгородской области разделяют лесополосой

13:15
16 Ноября 2017
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В регионе продолжается реализация экопроекта «Зелёная граница».

Его цель – создание защитных лесных полос в девяти приграничных районах Белгородской области. Инициировал проект начальник управления лесами Белгородской области Владимир Щендрыгин.

Протяжённость госграницы России с Луганской, Харьковской и Сумской областями Украины составляет 540 км. Вдоль неё в этом году планировали высадить деревья на территории 15,86 га. Но по данным на сегодняшний день, которые предоставили информационному агентству «Бел.Ру», уже высажено саженцев на площади 22 га. Так, только в Грайворонском районе, на территории Мокро-Орловского сельского поселения, вдоль государственной границы России с Украиной пограничники и лесовики высадили 600 сеянцев клёна татарского.

Деревья в рамках проекта уже посадили во всех девяти приграничных районах Белгородской области: Краснояружском, Грайворонском, Борисовском, Белгородском, Волоконовском, Вейделевском и Ровеньском, Шебекинском и Валуйском.

В следующем году работу продолжат и высадят деревья на территории 16,197 га.

Саженцы предоставляют местные лесхозы тех районов, где производится лесопосадка. Кроме того, они же подготавливают почву для их посадки, рассказали в пресс-службе управления лесами Белгородской области.


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