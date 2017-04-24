Роспотребнадзор обеспокоен отказом баптистов от прививок и медицинской помощи

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По итогам прошлого года в Белгородской области до сих пор от кори не привито около 3000 детей в возрасте от года до 17 лет.

С сегодняшнего дня и по 30 апреля в Белгородской области проходит Европейская неделя иммунизации. Об этом на брифинге в Роспотребнадзоре рассказала руководитель ведомства Елена Оглезнева.

Мероприятие нацелено на повышение информированности населения о вакцинации как наиболее эффективном и безопасном способе борьбы с инфекционными заболеваниями и их последствиями. Для этого работает горячая линия Роспотребнадзора, организованы научно-практические конференции, совещания, круглые столы, тематические лекции в женских консультациях и дни открытых дверей в больницах с родителями, которые отказываются от прививок.

Все мировые научные данные свидетельствуют о том, что риск неблагоприятных реакций, связанных с введением современных вакцин, несоизмеримо ниже, чем после перенесения соответствующий инфекции. Сегодня уже бесспорным является тот факт, что вакцина – самый мощный метод борьбы с инфекционной патологией. Нет ни одного вложения в медицину, которое было бы столь же выгодно, как вакцина. Елена Оглезнева

руководитель управления Роспотребнадзора по Белгородской области

Свидетельством эффективности вакцинации служит значительное снижение уровня инфекционных патологий и существенное снижение детской смертности. Для наглядности руководитель регионального управления Роспотребнадзора привела пример с корью.

В допрививочное время корь занимала одно из первых ранговых мест в детской инфекционной патологии. Распространённость инфекции была велика: корью успевало переболеть всё детское население России в возрасте до трёх лет. На сегодняшний день благодаря проводимой успешной вакцино-профилактике и высокому охвату населения прививками против кори нам удалось не просто снизить уровень заболеваемости до единичных случаев – сегодня Всемирная организация здравоохранения объявила программу ликвидации кори. Елена Оглезнева

руководитель управления Роспотребнадзора по Белгородской области

В Белгородской области с 2014 года не было зарегистрировано ни одного случая кори, зато последняя зарегистрированная вспышка охватила около 40 случаев с соответствующим заболеванием среди семей религиозных крестьян-бабтистов.

По религиозным убеждениям эти граждане отказывались прививаться, они вообще отказываются от какой бы то ни было медицинской помощи. И мы имели вспышку практически в 40 случаях. Елена Оглезнева

руководитель управления Роспотребнадзора по Белгородской области

В области по итогам 2016 года от кори не привито 2962 ребёнка в возрасте от года и до 17 лет, против полиомиелита – 2130 детей. Среди причин непривитости отказы родителей от прививок составляют около 85 %, остальные случаи связаны с медицинскими отводами от прививок.

В России существует национальный календарь прививок, который предусматривает вакцинации против 12 инфекций: от кори, краснухи, эпидемического паротита, дифтерии, коклюша, туберкулёза, гриппа, пневмококковой и гемофильной инфекции, полиомиелита, столбняка и гепатита В.

Отметим, что в регионе в прошлом году не было зафиксировано дифтерии, столбняка, полиомиелита, кори, краснухи и эпидемического паротита.