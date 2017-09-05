В области:

Роскачество проверит белгородский творог

17:54
05 Сентября 2017
70
0

Организация исследует 45 образцов творога 9 %-й жирности.

Молочный продукт проверят в 23 регионах России, включая Белгородскую область. Для исследования закупят творог российских и зарубежных производителей, в том числе белорусских.

Потребительские и лабораторные испытания пройдут по 66 показателям. В продуктах выявят красители, стабилизаторы, антибиотики, оценят органолептические свойства (вкус и консистенцию). Также проверят соответствие ингредиентов, указанных на этикетке, реальному составу изделий.

Одна из целей исследования – выявление фальсификата, где молочный жир заменён растительным для снижения себестоимости изделий. Качественные продукты должны быть сделаны по традиционной технологии, из натурального сырья без искусственных добавок и заменителей.

Добросовестных производителей наградят государственным знаком качества. Результаты опубликуют в октябре на сайте Российской системы качества, сообщает пресс-служба организации.


Читайте нас в Telegram
Возврат к ленте новостей
Чтобы оставить комментарий вам нужно авторизоваться

По теме:


Найдена опечатка в статье

 



Популярное:

9637
В Белгородской области разрешили регистрировать браки в парках
9399
11-летнего мальчика ищут в Белгороде
9105
На организатора автокинотеатра в Старом Осколе завели уголовное дело
8116
Илью Ефимеца отыскали в селе Беловское Белгородского района
8089
Нового начальника Управления МВД России по Белгородской области представили личному составу
Rambler's Top100 Service Яндекс цитирования Яндекс.Метрика