Роскачество проверит белгородский творог

17:54

Организация исследует 45 образцов творога 9 %-й жирности.

Молочный продукт проверят в 23 регионах России, включая Белгородскую область. Для исследования закупят творог российских и зарубежных производителей, в том числе белорусских.

Потребительские и лабораторные испытания пройдут по 66 показателям. В продуктах выявят красители, стабилизаторы, антибиотики, оценят органолептические свойства (вкус и консистенцию). Также проверят соответствие ингредиентов, указанных на этикетке, реальному составу изделий.

Одна из целей исследования – выявление фальсификата, где молочный жир заменён растительным для снижения себестоимости изделий. Качественные продукты должны быть сделаны по традиционной технологии, из натурального сырья без искусственных добавок и заменителей.

Добросовестных производителей наградят государственным знаком качества. Результаты опубликуют в октябре на сайте Российской системы качества, сообщает пресс-служба организации.