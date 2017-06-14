Родителям на заметку: дети чаще других болеют острыми кишечными инфекциями

18:00

Более двух тысяч случаев заболеваний острыми кишечными инфекциями зарегистрировано за пять месяцев текущего года в Белгородской области.

При этом показатель на 100 тыс. белгородцев составил 131,3. Это на 4 % ниже аналогичного периода прошлого года. Большинство из заболевших - 72 % - это дети и подростки до 14 лет. Таких случаев зарегистрировано 1453 случаев из 2020, сообщили в пресс-службе управления Роспотребнадзора по Белгородской области.

По прежнему острые кишечные инфекции передаются контактно-бытовым манизмом, а так же через пищу и воду. Защититься от инфекции можно следуя гигиене, при тщательном мытье овощей и фруктов и правильном хранении и приготовлении продуктов.