В области:

Родителям на заметку: дети чаще других болеют острыми кишечными инфекциями

18:00
14 Июня 2017
3
0

Более двух тысяч случаев заболеваний острыми кишечными инфекциями зарегистрировано за пять месяцев текущего года в Белгородской области.

При этом показатель на 100 тыс. белгородцев составил 131,3. Это на 4 % ниже аналогичного периода прошлого года. Большинство из заболевших - 72 % - это дети и подростки до 14 лет. Таких случаев зарегистрировано 1453 случаев из 2020, сообщили в пресс-службе управления Роспотребнадзора по Белгородской области.

По прежнему острые кишечные инфекции передаются контактно-бытовым манизмом, а так же через пищу и воду. Защититься от инфекции можно следуя гигиене, при тщательном мытье овощей и фруктов и правильном хранении и приготовлении продуктов.


Читайте нас в Telegram
Возврат к ленте новостей
Чтобы оставить комментарий вам нужно авторизоваться

По теме:


Найдена опечатка в статье

 



Популярное:

23368
Град размером со сливу выпал в Белгороде
9393
Евгений Савченко: Мы не допустили обнищания народа
9090
Избитый в парке Строителя подросток скончался в больнице
7908
Срок строительства дома на участках под ИЖС в Белгородской области увеличат с 5 до 7 лет
6454
Смертельное ДТП произошло на улице Красноармейской в Белгороде
Rambler's Top100 Service Яндекс цитирования Яндекс.Метрика