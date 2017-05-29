Рейтинг эффективности теплоснабжения муниципалитетов составили в Белгородской области

16:15

Лучшие показатели зафиксированы у систем теплоснабжения в Грайворонском, Новооскольском и Волоконовском районах.

Рейтинг учитывал шесть показателей: удельный расход условного топлива на производство тепловой энергии, его динамику, фактическую долю теплопотерь в сетях, долю открытых систем теплоснабжения и ежегодное обновление схемы теплоснабжения муниципального образования.

В результате лучший показатель – у Грайворонского района. Этот муниципалитет набрал 39,27 баллов. На втором месте – Новооскольский район с показателем 34,04 балла. Закрывает тройку лучших Волоконовский район. У него 32,76 балла.

Белгород в рейтинге стал шестым, а Белгородский район – на 18-м месте. Последнее 21-е место – у Яковлевского района. Подробнее ознакомиться с рейтингом можно здесь.

Анализ работы объектов теплоснабжения проведён в регионе по поручению Минэнерго России. Показатели учитывались за три года: 2014-2016 годы, рассказали в пресс-службе регионального департамента ЖКХ.