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Ремонт в многоэтажках Старого Оскола в 2017 году пройдёт в юго-западной и центральной частях города

11:11
14 Апреля 2017
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Всего в течение тёплого сезона во втором по величине городе Белгородской области планируется отремонтировать 28 многоквартирных домов.

Подготовительные работы уже стартовали на всех объектах. Подрядчики готовятся к утеплению фасадов. Он начнётся при установлении благоприятной погоды. Ремонт сетей уже проводится.

Власти планируют завершить все работы к началу осени.

В программу ремонта этого года попали дома № 46, 47, 17, 38, 5, 6, 8, 20, 31, 32, 41, 48, 49, 21 в микрорайоне Интернациональный, дома № 1, 2, 3, 12, 24, 25, 33, 34 в микрорайоне Горняк.  Ещё в списке – дома № 1 и 3 в микрорайоне Приборостроитель, дом № 5 по улице Ленина, дом № 21 по улице Первомайской, дом № 48 по улице Комсомольской и дом № 4 в микрорайоне Молодогвардеец, сообщает пресс-служба администрации Старооскольского городского округа.

Фото пресс-службы администрации Старооскольского городского округа

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