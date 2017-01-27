Реконструкцию театра для детей и молодёжи завершают в Старом Осколе Белгородской области

11:49

Обновлённый театр откроет двери для своих посетителей уже в марте.

Масштабная реконструкция затронула весь театр. Перед главным корпусом переделали кольцо, изменили форму зрительного зала большой сцены – он принял форму амфитеатра и способен разместить 230 зрителей, на стены нанесли венецианскую штукатурку.

По информации администрации Сторооскольского городского округа, в помещение привозят и устанавливают мебель.

Новое здание театра сдали в эксплуатацию ещё в конце прошлого года, а между двумя сооружениями застеклили две галереи. К весне их выложат изнутри плиткой.

Также реконструкция затронет и театральную площадь. Там декоративные элементы в едином стиле исправят образовавшиеся со временем дефекты.

Фото пресс-службы администрации Сторооскольского городского округа