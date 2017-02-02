Реконструкция обстановки ведения боёв пройдёт в Старом Осколе в день освобождения округа

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5 февраля Старый Оскол Белгородской области отметит 74-ю годовщину со дня освобождения округа от немецко-фашистских захватчиков.

В округе в настоящий момент проживает около 200 участников Великой Отечественной войны.

Мероприятия, приуроченные к памятной дате, начались в Старооскольском городском округе с 19 января. 5 февраля будет организовано три праздничные площадки: у Центра молодёжных инициатив, «Комсомольца» и на площади Победы. Особенностью этого года станет максимальный интерактив.

Как рассказала заместитель главы по социальному развитию Светлана Востокова, старооскольцам предлагают быть активными участниками всех мероприятий. Чтобы максимально вовлечь горожан, управление образования подготовило специальную акцию. Для каждой семьи будет приготовлено приглашение на общегородские мероприятия, которое дети принесут домой. Оно будет содержать также факты из истории края.

Основные торжества 5 февраля запланированы на площади Победы с 12 до 16 часов. Здесь пройдёт праздничная программа «Мы славим тех, кто защищал Оскол». Каждый желающий в этот день сможет принять участие в традиционной акции «Вахта памяти».

На площади Победы реконструируют военную обстановку того времени – блиндажи и окопы из снега. Старооскольцам предложат солдатскую кашу, а клуб «Поиск» познакомит с техникой военного времени.

Помимо этого на площади Победы будет представлена интерактивная выставка современной техники и оружия. Она организована совместно с воинской частью в Валуйках, чтобы показать младшему и старшему поколениям, чем славится наша современная армия. Здесь можно будет познакомиться с современным учебным оружием. Любой житель города сможет взять экспонаты, посмотреть, попробовать вес оружия, как оно выглядит в интерактивном режиме, рассказали в пресс-службе администрации горокруга.