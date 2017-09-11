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Рекламная конструкция с изображением кандидата разбита в день выборов в Старом Осколе

17:57
11 Сентября 2017
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Это было обнаружено вчера, 10 сентября.

Происшествие случилось на спуске из микрорайона «Ламская» к рынку «Восточный». Пострадавшая рекламная конструкция находится на газоне. С одной стороны щит пострадал сильнее. На нём было изображение одного из кандидатов на минувших выборах. Большое количество битого стекла оказалось на земле.

Версия местных правоохранителей гласит, что повреждения нанёс въехавший в щит автомобиль, сообщает портал «Мобильный репортёр». Однако при этом подчёркивается, что следов аварии на основании конструкции не заметно. 


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