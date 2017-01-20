Реформа ЖКХ: увеличение тарифов на коммуналку и счета без учёта ОДН

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Ощутимые изменения в стоимости коммунальных услуг белгородцы почувствуют с 1 июля 2017 года. Больше всего цена вырастет в графе водоснабжение – до 8,2 %.

Стоимость электроэнергии повысится на 2 %, газа – на 2,2 %, а за тепловую энергию жители области будут платить на 4 % больше.

Правительство Российской Федерации установило для нашей области предельный индекс повышения тарифов на коммунальные ресурсы в размере 5,4 %. Этот показатель был соблюдён. Сергей Некипелов

первый заместитель начальника департамента ЖКХ Белгородской области

В числе ещё одних важных изменений в сфере ЖКХ – порядок оплаты общедомовых нужд (ОДН). Сюда входит плата за коммунальные услуги (за холодную и горячую воду, электро- и теплоэнергию, газоснабжение и водоотведение), которые идут на содержание мест общего пользования в доме (освещение в подъезде и т. п.). С 1 января текущего года премьер-министр РФ Дмитрий Медведев утвердил правила общественного контроля за деятельностью предприятий в сфере ЖКХ.

Таким образом, если раньше в квитанции была отдельная строка оплаты за ОДН, то теперь она будет включена в содержание жилья. Сумма за общедомовые нужды рассчитывается из действующих тарифов и установленных нормативов и для каждого многоквартирного дома она будет индивидуальна.

Самое важное, что любой потребитель сможет обратиться к инспектору при сомнениях в правильности начислений. Это позволит защитить население от некорректной платы, а также повысит прозрачность и логичность выставления платежа. Помимо этого в каждом многоквартирном доме может быть создан свой общественный контроль . Эти активисты будут связующим звеном между жителями и коммунальными ведомствами.

До 1 июня 2017 года в соответствии с постановлением правительства РФ № 1498 от 26 декабря 2016 года регионы обязаны пересчитать нормативы, которые были определены без учёта расчётного метода. Мы пересчитаем все нормативы. И после 1 июня собственники многоквартирных домов, увидев наши новые нормативы, смогут перейти на них, если сочтут нужным. Сергей Некипелов

первый заместитель начальника департамента ЖКХ Белгородской области

Как подчеркнул Сергей Некипелов, основная часть населения будет платить за ОДН либо меньше, либо столько же, сколько и платили. Более того, департамент ЖКХ намерен отслеживать, как управляющие компании начисляют плату, и если она посчитана неверно, то совместно с Жилнадзором будет вносить предписания (что предполагает штрафные санкции).

Ознакомиться с необходимыми документами, которые утверждают нормативы на ОДН, можно на сайте областного департамента ЖКХ. Кроме того, создана горячая линия по всем интересующим вопросам: (4722) 32-27-58.