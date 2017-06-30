Разводить костры в лесах Белгородской области нельзя будет ещё три недели

16:29

Губернатор Евгений Савченко подписал постановление об установке особого противопожарного режима на территории региона до 23 июля.

В нём говорится, что на период действия особого противопожарного режима ограничены пребывание граждан в лесах области и въезд в них транспортных средств, проведение культурно-массовых и спортивных мероприятий, разведение костров, проведение лесосечных работ и работ, связанных с применением открытого огня, машин и механизмов.

Чтобы выявлять и пресекать факты нарушения требования пожарной безопасности в лесах области, ОКУ-лесничества, сотрудники белгородского ГУ МЧС, регионального УМВД, казачьи общества и общественные лесные инспекторы регулярно патрулируют лесные насаждения.

Кроме того, во избежание лесных пожаров проводятся беседы с населением, открытые уроки в образовательных учреждениях, распространяются листовки.

Управление лесами области напоминает белгородцам о важности соблюдения требований правил пожарной безопасности в лесах. В случае их нарушения может грозить административная или даже уголовная ответственность.

Ведомство просит сообщать о фактах обнаружения лесных пожаров и нарушений лесного законодательства по телефонам 8 (4722)33-66-97 и 8-800-100-94-00.