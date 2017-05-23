Район-мультипарк появится в Белгородской области

13:43

Первый шаг к проекту – реализация федеральной программы по созданию комфортной городской среды.

Её параметры применительно к Шебекино обсуждались 19 мая на заседании областной профильной комиссии.

Дворы

По федеральной программе организации комфортной городской среды на благоустройство дворов и общественных зон в Шебекинском районе предусмотрено 30,930 млн рублей.

Ранее власти в течение месяца принимали предложения шебекинцев относительно включения конкретных дворов в программу реконструкции. Всего поступило 30 предложений. Из них требованиям программы полностью соответствовали семь. По решению комиссии их и включили в программу на 2017-й год.

Остальные 23 двора, как отмечают власти, будут рассматриваться в первоочередном порядке в процессе вёрстки программы благоустройства дворов на 2018-й год.

Собственниками помещений приняты положительные решения по всем необходимым вопросам, в том числе определена форма участия заинтересованных лиц в реализации мероприятий по благоустройству дворовой территории в виде трудового участия – 2 % от стоимости работ. Сергей Степанов

глава администрации Шебекинского района

Площадь

По территориям общего пользования шебекинцы предложили муниципалитету ремонт трёх мест. Два из них касались благоустройства популярного у горожан места – района центральной городской площади. Их и поддержали члены муниципальной комиссии.

Проект реконструкции предполагает оборудование зоны Wi-Fi, вертикальное озеленение, организацию новых клумб, установку скамеек и малых архитектурных форм, реконструкцию тротуаров, устройство наружного освещения и художественной подсветки зданий.

Все работы по благоустройству дворовых территорий и наиболее посещаемых общественных зон власти планируют завершить в срок до 15 октября.

Городской парк

Также по федеральной программе в Шебекино запланировано обустройство городского парка. На это выделено 11,497 млн рублей.

Парк культуры и отдыха города Шебекино – это одна из самых известных и важных достопримечательностей. Он расположен в центральной части города, образован в 50-х годах прошлого века и представляет собой особо охраняемую рекреационную зону и ценный памятник природы. Первые деревья в этом месте были высажены в начале 20 века. В настоящее время посадка с многолетними соснами – одно из любимых мест отдыха жителей и гостей города. Сергей Степанов

глава администрации Шебекинского района

Как отмечает глава района, площадь шебекинского парка – 41,2 га. По его периметру установлено ограждение, протяжённость сети тропинок достигает 5,5 км. Дорожки выполнены из тротуарной плитки и щебня. Работы по реконструкции парка местные власти ведут с 2012 года.

В центре шебекинского парка культуры и отдыха находится стадион «Химик». В 2013 году его реконструировали.

Планы по реконструкции парка включают намерения по строительству сетей освещения, крытой летней сцены для проведения городских мероприятий. Также власти хотят установить в парке скамейки, урны, спилить больные деревья.

Сметная документация проекта обустройства парка прошла государственную экспертизу. В ближайшее время будет объявлен аукцион на определение подрядчика. «Дедлайн» по завершению реконструкции парка установлен, как и по «дворовой» части программы, на 15 октября, однако власти рассчитывают справиться с проектом досрочно.

Мультипарк

Как считает губернатор Евгений Савченко, территория Шебекинского района подходит для реализации и более масштабного паркового проекта.

У нас много парков в городах, а чтобы город был в парке – это единственный случай с Шебекино. Общее парковое пространство города пережило «химический геноцид» в 60-е, 70-е, 80-е годы. Сегодня колоссальные возможности для раскрытия рекреационного потенциала Шебекино и всего района. Редко через какие поселения протекают такие живописные реки, как Нежеголь. Происходит слияние с Северским Донцом. Огромное рекреационное пространство. Евгений Савченко

губернатор Белгородской области

По мнению главы региона, рекреация подобного рода и масштаба должна быть достоянием не только района, но и всей области. Поэтому к обустройству её следует подходить комплексно.

Для этого Евгений Савченко поручил создать «мультипарковый» совет во главе с руководителем департамента ЖКХ области Юрием Галдуном. В перспективе появится «дорожная карта» развития парка.

В ближайшие годы проект может быть профинансирован из федерального и областного бюджетов. При этом основным источником инвестиций должен быть бизнес.