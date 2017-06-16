Работу главы Старооскольского округа Александра Гнедых признали неудовлетворительной

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К такой оценке пришли 13 из 18 участников заседания Совета депутатов округа после заслушанного доклада главы об итогах за 2016 год.

На совещании, помимо представителей городского совета, присутствовали депутаты областной Думы и руководители крупных предприятий города. Александр Гнедых отчитался по всем направлениям деятельности администрации, а также развернуто ответил на вопросы депутатов, связанные с эффективным использованием муниципальных ресурсов. Однако отчёт вызвал неоднозначную реакцию у участников заседания.

В ходе обсуждений поступили вопросы об эффективности распоряжения муниципальной собственностью, дорожном хозяйстве, цен предоставления земельных участков и другие.

Зампредседатель комитета областной Думы по экономике, промышленности и предпринимательству, председатель Совета директоров ООО «Управляющая компания «Славянка» Сергей Гусев возмутился, что, судя по докладу, в округе нет никаких проблем, хотя жалобы граждан говорят об обратном.

Давайте оценивать работу главы администрации не словами, а реальным положением дел. На мой взгляд, реальное положение дел значительно хуже, чем сейчас было озвучено. Сергей Гусев

в репортаже «Мира Белогорья»

Игорь Барщук, член комитета областной Думы по строительству, жилищно-коммунальному хозяйству, транспорту и связи, председатель совета директоров ЗАО «Боше» обратил внимание на проблемы с обманутыми дольщиками и нелогичное установление цен при предоставлении земель крупным строительным компаниям.

Наличие проблем с кадровой политикой в местной власти подчеркнул Иван Гусаров, экс-глава Старооскольского округа (с 1992-1996 гг). Он также вспомнил, что раньше по образованию, медицине, культуре и благоустройству город был лидером в регионе, но сегодня ситуация изменилась.

В итоге за решение признать деятельность главы старооскольской администрации неудовлетворительной проголосовало 13 из 18 депутатов, присутствовавших на заседании. Также было принято решение в десятидневный срок сформировать перечень вопросов, в отношении которых в деятельности администрации округа имеются недочёты или нарушения. Отчёт об их исправлении депутаты будут ждать от главы округа не позднее 1 сентября, сообщает «Мир Белогорья».