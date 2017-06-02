Пятнадцатилетнего жителя Борисовского района разыскивают в Белгородской области

16:39

Владислав Кальницкий ушёл из дома и не вернулся.

Приметы подростка: рост 165-170 см, худощавого телосложения, глаза серые, тёмно-русые волосы. По характеру он малообщителен, замкнут.

В день пропажи был одет в спортивный костюм синего цвета с серыми лампасами на брюках. На нём были сине-красные кроссовки. С собой у него был рюкзак со школьными принадлежностями.

ОМВД России по Борисовскому району просит всех, кто имеет сведения о месте нахождении подростка сообщить об этом по телефонам: 8 (4722) 352-511, 31-22-02, 8 (47246) 5-15-02 или 5-13-11, сообщили в пресс-службе УМВД России по Белгородской области.