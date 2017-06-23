«Пятнадцатая» насмерть сбила пешехода в Корочанском районе

12:07

За рулём находился 19-летней водитель.

Вчера, 22 июня, в области произошло пять ДТП. Одно из них – со смертельным исходом.

В Старом Осколе примерно в восемь часов утра на проспекте Молодёжный 19-летний водитель на мотоцикле Linye врезался в иномарку Toyota Corolla. В результате аварии мотоциклист получил травмы и был доставлен в травмпункт горбольницы № 1.

В Новом Осколе в 08:45 на автовокзале 29-летний белгородец на Nissan Terrano сдавал задним ходом и сбил 61-летнюю женщину. Она получила телесные повреждения и позже обратилась в травмпункт № 1 Белгорода.

В Белгородском районе вчера вечером произошло сразу два ДТП. Одно на дороге Белгород – Никольское. Там 77-летний мужчина на ВАЗ-21063 сбил 27-летнюю женщину, которая переходила дорогу по зебре. В результате аварии её госпитализировали в горбольницу № 2.

Другое ДТП случилось в посёлке Разумное. Там по улице Сказочной 14-летний белгородец на скутере не уступил дорогу иномарке. За рулём Toyota была 40-летняя женщина. Водитель скутера и его 14-летний пассажир отделались травмами.

Смертельное ДТП произошло в Корочанском районе, в селе Алексеевка. Там в 22:55 на улице Богомазова 19-летний водитель за рулём «пятнадцатой» сбил 30-летнего мужчину, который находился на проезжей части. От полученных травм пешеход скончался на месте происшествия, сообщили в областном управлении ГИБДД.

Фото областного управления ГИБДД УМВД России по Белгородской области