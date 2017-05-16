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Пятая «Маланья» готова поставить рекорд по числу заявок и участников

15:55
16 Мая 2017
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Межрегиональный молодёжный фестиваль народности и исторических реконструкций в этом году пройдёт в Белгородской области 10 июня.

Мероприятие приурочено к XIX Всемирному фестивалю молодёжи и студентов – 2017. Пятый фестиваль сможет побить рекорды всех предыдущих по количеству участников и поданных заявок. Это означает, что интерес к самобытной народной культуре растёт, отмечает организатор «Маланьи» – Центр молодёжных инициатив.

Фестиваль состоится в парке регионального значения «Ключи» в селе Кострома Прохоровского района. Ознакомиться с программой мероприятия в ближайшее время можно будет здесь.


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