Пятая «Маланья» готова поставить рекорд по числу заявок и участников

15:55

Межрегиональный молодёжный фестиваль народности и исторических реконструкций в этом году пройдёт в Белгородской области 10 июня.

Мероприятие приурочено к XIX Всемирному фестивалю молодёжи и студентов – 2017. Пятый фестиваль сможет побить рекорды всех предыдущих по количеству участников и поданных заявок. Это означает, что интерес к самобытной народной культуре растёт, отмечает организатор «Маланьи» – Центр молодёжных инициатив.

Фестиваль состоится в парке регионального значения «Ключи» в селе Кострома Прохоровского района. Ознакомиться с программой мероприятия в ближайшее время можно будет здесь.