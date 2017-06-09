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Пятая часть белгородцев призналась, что нарушила моральные и этические нормы в день Последнего звонка

11:15
09 Июня 2017
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Информационное агентство «Бел.Ру» подводит итоги очередного двухнедельного опроса.

итоги опроса

45 % читателей на вопрос «Чем вам запомнился ваш Последний звонок?» ответили, что радостью, так как впереди новый этап: университет и взрослая жизнь.

27 % опрошенных не помнят этот день.

18 % респондентов запомнили Последний звонок нарушением моральных и этических норм.

Ещё 9 % белгородцев сказали, что праздник у них не получился.

Примечательно, но никто не грустил в день расставания со школой и учителями, также наши читатели не отмечали Последний звонок купанием в фонтане.

Наш следующий опрос будет о том, кому белгородцы доверяют ребёнка на время летних каникул.



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