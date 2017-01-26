В области:

Пять украинцев пытались незаконно перегнать коров через границу в Белгородской области

12:48
26 Января 2017
333
0

Пособником злоумышленников выступал житель села Прилесье Краснояружского района.

корова

Именно в этом населённом пункте в пограничной зоне задержали пять граждан Украины, которые хотели перегнать на территорию России 10 голов крупнорогатого скота.

Чуть ранее пограничники задержали трёх граждан РФ – жителей села Борисовка Волоконовского района. В качестве пособников они находились в приграничной зоне посёлка Волоконовка, чтобы помочь перегнать с территории Украины четыре головы крупнорогатого скота.

Все животные были переданы компетентным органам. Нарушителям грозит ответственность, сообщает пресс-служба Пограничного управления ФСБ России по Белгородской и Воронежской областям.

Фото пресс-службы Пограничного управления ФСБ России по Белгородской и Воронежской областям

Возврат к ленте новостей
Чтобы оставить комментарий вам нужно авторизоваться

По теме:


Найдена опечатка в статье

 



Популярное:

7947
Новым начальником департамента строительства и архитектуры Белгорода стал Василий Голиков
6625
Мужчина, зарезанный в Дубовом, звонил в экстренную службу помощи
6054
Благодаря «Чёрному списку» ИА «Бел.Ру» общительный водитель автобуса в Белгороде заплатит штраф
5685
Полигон ТБО за 160 миллионов рублей построят в Белгородской области
5647
Водителей Белгородской области предупреждают об ухудшении погоды
Rambler's Top100 Service Яндекс цитирования Яндекс.Метрика