Пять украинцев пытались незаконно перегнать коров через границу в Белгородской области

12:48

Пособником злоумышленников выступал житель села Прилесье Краснояружского района.





Именно в этом населённом пункте в пограничной зоне задержали пять граждан Украины, которые хотели перегнать на территорию России 10 голов крупнорогатого скота.

Чуть ранее пограничники задержали трёх граждан РФ – жителей села Борисовка Волоконовского района. В качестве пособников они находились в приграничной зоне посёлка Волоконовка, чтобы помочь перегнать с территории Украины четыре головы крупнорогатого скота.

Все животные были переданы компетентным органам. Нарушителям грозит ответственность, сообщает пресс-служба Пограничного управления ФСБ России по Белгородской и Воронежской областям.

Фото пресс-службы Пограничного управления ФСБ России по Белгородской и Воронежской областям

