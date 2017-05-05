Пять человек попали в больницу после столкновения «копейки» с иномаркой в Белгородской области

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Всего 4 мая в регионе случились три дорожных аварии, в них пострадали семь человек.

В Белгороде в начале пятого дня на юго-западном подходе к городу 69-летний водитель «копейки», выезжая на главную дорогу, не пропустил Opel Vectra, которым управлял 27-летний водитель. При столкновении пострадали пять человек: оба водителя, 68-летняяя пассажирка отечественного авто, 26-летняя и 30-летняя пассажирки иномарки.

В Волоконовском районе в половине десятого вечера на трассе Ульяновка – Голофеевка 25-летний водитель «шестёрки» съехал в кювет, после чего машина опрокинулась. 30-летняя пассажирка авто с травмами попала в больницу.

В Белгородском районе в половине одиннадцатого вечера на трассе Белгород – Павловск 18-летний водитель Volkswagen Touareg при выезде на главную дорогу не пропустил мотоцикл Honda, которым управлял 29-летний водитель. При столкновении пострадал мотоциклист, его отправили во вторую горбольницу Белгорода, сообщает пресс-служба Госавтоинспекции.