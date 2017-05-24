Пьяный водитель иномарки перевернулся и попал в больницу в Белгородской области

11:51

Всего 23 мая в регионе случилось две дорожных аварии, в них пострадали три человека.

В Старом Осколе в половине восьмого вечера на проспекте Угарова 47-летний водитель автофургона ГАЗ, поворачивая налево, столкнулся с попутной «пятнадцатой», которой управлял 32-летний водитель. В ДТП пострадали водитель и 30-летний пассажир «пятнадцатой». Их отправили во вторую горбольницу.

В Ракитянском районе около девяти часов вечера на трассе Ракитное – Бобрава – граница Курской области 56-летний пьяный водитель Skoda Octavia съехал на левую обочину, после чего автомобиль опрокинулся. Водителя с травмами отправили в райбольницу, сообщает пресс-служба Госавтоинспекции.

Фото группы пропаганды областного управления ГИБДД