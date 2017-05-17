Пьяный пенсионер в Ровеньском районе из чувства мести поджёг «ГАЗель» соседа

14:26

Молодой человек сделал пожилому мужчине замечание, когда тот обидел свою супругу.

Конфликт между двумя жителями одного из сёл Ровеньского района произошёл ещё в апреле. 64-летний мужчина в состоянии алкогольного опьянения выяснял отношения со своей женой. Та стала звать на помощь. На её крики прибежал 24-летний сосед, который сделал пенсионеру замечание.

Пожилую женщину забрали к себе дети, а обиженный пенсионер решил отомстить соседу. Облив бензином тряпку, он поджёг её и бросил в кузов «ГАЗели». Машина мгновенно вспыхнула. Но её владелец вовремя заметил возгорание, и огонь успел повредить только кузов.

Протрезвевший пенсионер извинился перед молодым человеком и пообещал возместить ущерб. В течение месяца автовладелец денег так и не увидел, поэтому обратился за помощью к участковому уполномоченному полиции.

Злоумышленник задержан. В отношении него возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 167 УК РФ «Умышленное уничтожение или повреждение имущества, совершённое путем поджога». Пенсионеру грозит до пяти лет лишения свободы. Подозреваемый находится под подпиской о невыезде, рассказала следователь следственной группы ОМВД России по Ровеньскому району Ирина Бессалова.