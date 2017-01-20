Пьяных водителей и «шальных» пешеходов отловят сотрудники ГИБДД в Белгородской области

16:57

Первые массовые рейды Госавтоинспекции начались уже сегодня, 20 января.

В девяти районах Белгородской области с 20 по 22 января включительно пройдут рейды ГИБДД. Госавтоинспекторы будут останавливать машины, проверять документы и выявлять пьяных водителей.

Начались рейды сегодня в Алексеевском, Белгородском, Борисовском, Грайворонском и Ракитянских районах. Там контроль за водителями продлится до 23:00, а в Ракитянском районе с 23:00 до 05:00.

21 января к профилактическому мероприятию присоединятся также Валуйский и Корочанские районы. С 20:00 до 02:00 правоохранители в сфере дорожного движения будут контролировать проезжие части этих районов.

Также сотрудники ГИБДД обратят внимание на соблюдение правил дорожного движения пешеходами. Следить за тем, как переходят белгородцы проезжие части, Госавтоинспекторы начали сегодня в Волоконовском и Чернянском райне. В воскресенье, 22 января, к этой эстафете с 10:00 до16:00 присоединится Валуйский район, рассказали в пресс-службе ГИБДД УМВД по Белгородской области.