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Пункт обогрева МЧС развернули в Алексеевском районе Белгородской области

17:15
15 Января 2017
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Мобильный пункт обогрева появился 15 января недалеко от села Никитовка. 

Здесь водители могут согреться, подзарядить сотовые телефоны, получить горячее питьё и всевозможную информационную помощь.

Пункт обогрева укомплектован мобильными радиостанциями, тепловыми пушками, одеялами, электрогенераторами, паяльными лампами и жёсткими сцепками. Для буксировки застрявших машин имеется техника высокой проходимости.

Сейчас на федеральной и региональных автодорогах в Белгородской области дежурят восемь оперативных групп пожарно-спасательных гарнизонов, они следят за обстановкой на трассах. Помогают им в этом 20 видеокамер, которые работают на наиболее опасных участках дорог.

Главное управление МЧС России по Белгородской области рекомендует водителям временно воздержаться от выезда за пределы населённых пунктов и быть предельно осторожными при движении по трассе.

В случае беды звоните по телефону спасения «101» или «112». 

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