Пункт обогрева МЧС развернули в Алексеевском районе Белгородской области
Мобильный пункт обогрева появился 15 января недалеко от села Никитовка.
Здесь водители могут согреться, подзарядить сотовые телефоны, получить горячее питьё и всевозможную информационную помощь.
Пункт обогрева укомплектован мобильными радиостанциями, тепловыми пушками, одеялами, электрогенераторами, паяльными лампами и жёсткими сцепками. Для буксировки застрявших машин имеется техника высокой проходимости.
Сейчас на федеральной и региональных автодорогах в Белгородской области дежурят восемь оперативных групп пожарно-спасательных гарнизонов, они следят за обстановкой на трассах. Помогают им в этом 20 видеокамер, которые работают на наиболее опасных участках дорог.
Главное управление МЧС России по Белгородской области рекомендует водителям временно воздержаться от выезда за пределы населённых пунктов и быть предельно осторожными при движении по трассе.
В случае беды звоните по телефону спасения «101» или «112».