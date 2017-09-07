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Психически больной мужчина напал на 17-летнюю девушку в Шебекинском районе

10:20
07 Сентября 2017
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Он ударил её ножом в шею и отнял iPhone.

 

Нападавшим оказался 29-летний местный житель. Он и ранее нарушал статьи УК и КоАП, но наказывался лишь принудительным лечением, так как страдает психическим заболеванием, сообщает пресс-служба СУ СК РФ по Белгородской области.

Шебекинца обвиняют в разбое, совершённом с применением насилия, опасного для жизни и здоровья, с применением предметов, используемых в качестве оружия (ч. 2 ст. 162 УК РФ). Мужчину заключили под стражу, следствие продолжается.

 


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