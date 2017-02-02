Прожиточный минимум в Белгородской области составляет 8099 рублей
Показатель определён постановлением правительств региона от 30 января 2017 года.
Документ устанавливает величину прожиточного минимума за четвёртый квартал прошлого года на основании представления управления по труду и занятости населения Белгородской области. В расчёте на душу населения показатель определён в размере 8099 рублей. При этом для трудоспособного населения он составляет 8722 рубля, для пенсионеров – 6766 рублей и для детей – 7851 рубль.
В постановлении обращается внимание на то, что оно распространяется на правоотношения, возникшие с 1 января 2017 года.
По сравнению с третьим кварталом 2016 года показатель снизился на 88 рублей, по сравнению с прошлым годом – вырос на 1257 рублей.