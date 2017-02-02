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Прожиточный минимум в Белгородской области составляет 8099 рублей

10:04
02 Февраля 2017
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Показатель определён постановлением правительств региона от 30 января 2017 года.

Документ устанавливает величину прожиточного минимума за четвёртый квартал прошлого года на основании представления управления по труду и занятости населения Белгородской области. В расчёте на душу населения показатель определён в размере 8099 рублей. При этом для трудоспособного населения он составляет 8722 рубля, для пенсионеров – 6766 рублей и для детей – 7851 рубль.

В постановлении обращается внимание на то, что оно распространяется на правоотношения, возникшие с 1 января 2017 года.

По сравнению с третьим кварталом 2016 года показатель снизился на 88 рублей, по сравнению с прошлым годом – вырос на 1257 рублей.

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