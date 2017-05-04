В области:

Прожиточный минимум в Белгородской области составляет 8222 рубля

11:34
04 Мая 2017
120
0

Показатель в соответствующем постановлении от 2 мая установил глава региона Евгений Савченко.

За первый квартал 2017 года прожиточный минимум в Белгородской области в расчёте на душу населения определён в размере 8222 рубля. При этом для трудоспособного населения показатель составляет 8837 рублей, для пенсионеров – 6853 рубля, для детей – 8068 рублей.

Документ вступил в силу со дня его подписания и распространяется на взаимоотношения, возникшие с 1 апреля 2017 года.

Напомним, в четвёртом квартале 2016 года прожиточный минимум составил 8099 рублей.


Читайте нас в Telegram
Возврат к ленте новостей
Чтобы оставить комментарий вам нужно авторизоваться

По теме:


Найдена опечатка в статье

 



Популярное:

11358
Страсти вокруг одной парковки, или Чья нынче придомовая территория
5631
В Белгороде начинаются плановые отключения горячей воды: график
4876
Майские нововведения: каких изменений в законах ждать жителям Белгородской области?
4851
В Старом Осколе загорелся рынок «Юбилейный»
4659
Бухгалтер белгородского авиационно-спортивного клуба обвиняется в воровстве
Rambler's Top100 Service Яндекс цитирования Яндекс.Метрика