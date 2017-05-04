Прожиточный минимум в Белгородской области составляет 8222 рубля

11:34

Показатель в соответствующем постановлении от 2 мая установил глава региона Евгений Савченко.

За первый квартал 2017 года прожиточный минимум в Белгородской области в расчёте на душу населения определён в размере 8222 рубля. При этом для трудоспособного населения показатель составляет 8837 рублей, для пенсионеров – 6853 рубля, для детей – 8068 рублей.

Документ вступил в силу со дня его подписания и распространяется на взаимоотношения, возникшие с 1 апреля 2017 года.

Напомним, в четвёртом квартале 2016 года прожиточный минимум составил 8099 рублей.