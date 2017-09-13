Проверка на дорогах: таможенники смогут тормозить грузы за пределами пунктов пропуска

16:22

В Белгородской области проводится семинар-совещание руководителей подразделений таможенного контроля после выпуска товаров.

О работе мобильных групп, новом таможенном кодексе и законе о таможенном регулировании РФ рассказал первый заместитель руководителя ФТС России Руслан Давыдов.

Это одно из важнейших направлений в работе Федеральной таможенной службы. Таможенный кодекс уже находится на ратификации. Главные нововведения касаются автоматизации процедур. Это снижает и коррупционную составляющую, и нагрузку на бизнес. Руслан Давыдов

Сейчас выпуск деклараций на не попавшие под риски грузы для экспорта занимает 40 минут, для импорта – порядка полутора часов. В автоматическом режиме – 5-10 минут. По пилотному проекту уже в настоящий момент автоматически регистрируется 55% экспортных деклараций.

По контролю после выпуска товаров, то есть тогда, когда он уже прошёл таможенный контроль и доставлен на прилавки магазинов, в кодексе даны уточнения в двух направлениях. Во-первых, сокращают число форм контроля с 12 до 7, упрощают нормативную базу. Зато для нарушителей требования ужесточаются – возможность уклониться от уплаты платежей усложнится как раз за счёт работы мобильных групп, которые смогут проверять грузовой транспорт за пределами пунктов пропуска.

Использование мобильных групп – общемировая практика. ФТС России была чуть ли не единственной в мире, не имевшей права на самостоятельную остановку транспорта вне зон таможенного контроля. Теперь по новому закону мобильные группы такое право получили: осталось внести изменения в правила дорожного движения и определить порядок проведения проверки. Мобильная группа должна быть «офисом на колёсах», где можно будет проверить все документы, декларации, быстро, оперативно разобраться с товаром, который нужно проверить. В регионах России уже действует 35 таких групп, они работают уже более двух лет.

Главное направление работы – противодействие ввозу санкционной продукции. Другие государства Евразийского экономического союза не присоединились к ответным мерам России на санкции. Поэтому товары ввозят через ту же Беларусь или Казахстан. Перехват этих товаров мобильными группами – единственный выход в такой ситуации.