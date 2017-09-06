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Противопожарный режим в Белгородской области продлили до конца сентября

11:08
06 Сентября 2017
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С 5 по 25 сентября пребывание граждан и проведение мероприятий в лесах будет ограничено.

Под запрет попали разведение костров, лесосечные работы, проведение культурных и спортивных мероприятий. Лесничества, сотрудники МЧС и полиции патрулируют леса и наказывают нарушителей. Проводятся беседы с людьми и открытые уроки в школах, сообщили в управлении лесами Белгородской области.

Сообщить о лесном пожаре можно в диспетчерскую службу по телефону в Белгороде 33-66-97 и на федеральный номер лесного хозяйства 8-800-100-94-00.


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