Противопожарный режим в Белгородской области продлили до конца сентября

11:08

С 5 по 25 сентября пребывание граждан и проведение мероприятий в лесах будет ограничено.

Под запрет попали разведение костров, лесосечные работы, проведение культурных и спортивных мероприятий. Лесничества, сотрудники МЧС и полиции патрулируют леса и наказывают нарушителей. Проводятся беседы с людьми и открытые уроки в школах, сообщили в управлении лесами Белгородской области.

Сообщить о лесном пожаре можно в диспетчерскую службу по телефону в Белгороде 33-66-97 и на федеральный номер лесного хозяйства 8-800-100-94-00.