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Противопожарный режим сохранится в Белгородской области до 2 июля

09:26
16 Июня 2017
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Соответствующее постановление подписано в правительстве региона.

Напомним, противопожарный режим в Белгородской области действует с 1 мая. Последний раз он был продлён до 11 июня. Согласно новому постановлению главы области, особый противопожарный режим введён до 2 июля.

Пресс-служба регионального ГУ МЧС России напоминает, что в этот период ограничены посещение лесов и въезд в них, а также проведение культурно-массовых и спортивных мероприятий. Под запретом в это время также разведение костров, лесосечные работы, использование механизмов и открытого огня.

Жителей и гостей области просят не разводить костры в лесу, не поджигать сухую траву и камыш, не бросать горящие спички и окурки на землю и не позволять детям баловаться со спичками и зажигалками, сжигать траву.


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