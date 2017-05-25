Пропавшими продуктами кормили воспитанников детского сада в Алексеевке Белгородской области

17:44

12 нарушений выявила прокуратура в школьных и детсадовских столовых региона в этом учебном году. В основном это касалось несоблюдения санитарно-эпидемиологических требований.

В Грайворонском районе в Головчинской средней общеобразовательной школе прокуратура зафиксировала, что сырые и готовые продукты питания хранятся вместе. То есть там не соблюдался температурный режим хранения мяса.

В Сергиевской, Графовской и Репяховской школах на горячие обеды школьникам отводились перемены меньше 20 минут. Это нарушение обнаружил прокурор Краснояружского района.

В детском саду комбинированного вида № 8 в Алексеевке межрайонный прокурор выявил несвежие продукты. У них истёк срок годности.

Всего по проверкам прокуратура вынесла 12 представлений. 14 белгородцев привлекли к административной ответственности за нарушение санитарных норм: по ст. 6.6 КоАП РФ «Нарушение санитарно-эпидемиологических требований к организации питания населения» и ст. 6.7 КоАП РФ «Нарушение санитарно-эпидемиологических требований к условиям отдыха и оздоровления детей, их воспитания и обучения».

Все нарушения закона уже устранены, сообщили в пресс-службе генеральной прокуратуры РФ.