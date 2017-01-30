В области:

Прокуратура заставила директора транспортного предприятия выплатить зарплату водителям

17:40
30 Января 2017
135
0

Руководитель МУП «Пассажирские перевозки» в Прохоровском районе Белгородской области задолжал свыше 250 тысяч своим сотрудникам.

Прокуратура Прохоровского района выяснила, что работники МУП «Пассажирские перевозки» не получили вторую часть заработной платы за декабрь прошлого года. Общая сумма задолженности составила более 268 тыс. рублей.

В отношении директора компании правоохранители возбудили дело об административном правонарушении по ч. 6 ст. 5.27 КоАП РФ «Невыплата или неполная выплата в установленный срок заработной платы, других выплат, осуществляемых в рамках трудовых отношений, которое для рассмотрения по существу направлено в Государственную инспекцию труда по  Белгородской области».

Это мера подействовала на руководителя компании, предприятие погасило задолженность по заработной плате работникам, сообщили в пресс-службе прокуратуры Белгородской области.

Возврат к ленте новостей
Чтобы оставить комментарий вам нужно авторизоваться

По теме:


Найдена опечатка в статье

 



Популярное:

11128
Сильные морозы ждут жителей Белгородской области на выходных
9058
Новым начальником департамента строительства и архитектуры Белгорода стал Василий Голиков
8641
Евгений Савченко: Кальянных не должно быть
8560
105 тысяч рублей отсудила жительница Белгорода за бракованный смартфон
7252
Благодаря «Чёрному списку» ИА «Бел.Ру» общительный водитель автобуса в Белгороде заплатит штраф
Rambler's Top100 Service Яндекс цитирования Яндекс.Метрика