Прокуратура заставила директора транспортного предприятия выплатить зарплату водителям

17:40

Руководитель МУП «Пассажирские перевозки» в Прохоровском районе Белгородской области задолжал свыше 250 тысяч своим сотрудникам.

Прокуратура Прохоровского района выяснила, что работники МУП «Пассажирские перевозки» не получили вторую часть заработной платы за декабрь прошлого года. Общая сумма задолженности составила более 268 тыс. рублей.

В отношении директора компании правоохранители возбудили дело об административном правонарушении по ч. 6 ст. 5.27 КоАП РФ «Невыплата или неполная выплата в установленный срок заработной платы, других выплат, осуществляемых в рамках трудовых отношений, которое для рассмотрения по существу направлено в Государственную инспекцию труда по Белгородской области».

Это мера подействовала на руководителя компании, предприятие погасило задолженность по заработной плате работникам, сообщили в пресс-службе прокуратуры Белгородской области.