Прокуратура посчитала слишком мягким наказание за попытку вброса бюллетеней в Белгородской области

18:00

Ведомство обжаловало решение районного суда.

Напомним, в попытке сфальсифицировать итоги выборов депутатов Госдумы в Единый день голосования в РФ 18 сентября 2016 года на избирательном участке № 1198 в посёлке Томаровка Яковлевского района по ч. 3 ст. 30, ст. 142.1 УК РФ признаны виновными председатель УИК, её секретарь и член комиссии. Суд назначил им штрафы в размере 50 тыс. рублей, 30 тыс. рублей и 25 тыс. рублей соответственно.

Прокурор Яковлевского района, посчитав приговор незаконным и несправедливым, внёс на него апелляционное представление. По мнению представителя ведомства, такой приговор является чрезмерно мягким и не соответствует степени общественной опасности совершённых действий, которыми подсудимые грубо нарушили права граждан избирать и быть избранными в органы государственной власти, гарантированные Конституцией РФ, сообщает пресс-служба прокуратуры Белгородской области.