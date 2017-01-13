Прокуратура Белгородской области проводит проверку по факту самостоятельного ухода двухлетней девочки из детсада

13:06

Инцидент произошёл в селе Владимировка Ивнянского района.

По данным местных СМИ, 11 января девочка ушла из детского сада после тихого часа и сама добралась пешком до дома. Ребёнок был одет в футболку, штаны и шлёпки.

В рамках организованной проверки прокуратура намерена выяснить соблюдение требований федерального законодательства к безопасности пребывания детей в дошкольной образовательной организации, сообщает пресс-служба ведомства.