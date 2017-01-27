Прохоровскую ЦРБ заставили погасить свыше четырёх миллионов рублей долгов по заработной плате

13:30

В рамках прокурорской проверки выяснилось, что на 19 января 214 работников медучреждения не получили вторую часть зарплаты за декабрь 2016 года.

Согласно коллективному договору ОГБУЗ «Прохоровская ЦРБ», заработная плата сотрудникам выплачивается не позднее 5 и 20 числа каждого месяца.

Для устранения выявленного нарушения больнице внесено представление. Помимо этого в отношении главного врача ЦРБ возбуждено административное дело по ч. 6 ст. 5.27 КоАП РФ «Невыплата или неполная выплата в установленный срок заработной платы, других выплат, осуществляемых в рамках трудовых отношений». Для рассмотрения по существу оно передано в Государственную инспекцию труда по Белгородской области.

Мировым судьёй Прохоровского района удовлетворено 214 предъявленных в интересах работников заявлений о вынесении судебных приказов.

По результатам принятых мер задолженность по заработной плате в размере 4,2 млн рублей полностью погашена, сообщает пресс-служба прокуратуры области.