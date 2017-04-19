Программа капремонта 2017 года в Белгородской области выполнена на 15 %

16:38

На подряде и субподряде в программе заняты 43 строительные фирмы. Сейчас идут работы по кровле и ремонт сетей.

В течение тёплого сезона планируется отремонтировать 161 многоквартирный дом. В них проживают 17,6 тыс. белгородцев. В обновление жилья вложат более 1,5 млрд рублей.

Степень выполнения программы специалисты оценивают в 14,77 %, сообщили в региональном департаменте ЖКХ.

Напомним, что осенью 2016 года власти заявляли о намерении отремонтировать 164 многоквартирных дома.