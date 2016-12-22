Проекты, посвящённые региональному Году качества, появятся в Белгородской области
Об этом сегодня, 22 декабря, на заседании областной Думы заявил губернатор Евгений Савченко.
Он напомнил, что следующий 2017 год объявлен президентом России Годом экологии. При этом в Белгородской области он пройдёт и как региональный Год качества.
Глава региона предложил депутатам активно участвовать в мероприятиях, связанных с Годом экологии и Годом качества в Белгородской области.
Имеется в виду качество в самом широком понимании слова. Это и качество госуслуг, работы чиновников, качество продукции, которую мы предоставляем на стол белгородцам или продаём за пределы области, качество отношений друг с другом, качество медицинских, образовательных услуг. Такое поручение уже сделано. В ближайшее время мы представим перечень проектов – и по направлению экологии, и по направлению качества.
Евгений Савченко
губернатор Белгородской области