Проекты, посвящённые региональному Году качества, появятся в Белгородской области

16:00

Об этом сегодня, 22 декабря, на заседании областной Думы заявил губернатор Евгений Савченко.

Он напомнил, что следующий 2017 год объявлен президентом России Годом экологии. При этом в Белгородской области он пройдёт и как региональный Год качества.

Имеется в виду качество в самом широком понимании слова. Это и качество госуслуг, работы чиновников, качество продукции, которую мы предоставляем на стол белгородцам или продаём за пределы области, качество отношений друг с другом, качество медицинских, образовательных услуг. Такое поручение уже сделано. В ближайшее время мы представим перечень проектов – и по направлению экологии, и по направлению качества. Евгений Савченко

губернатор Белгородской области

Глава региона предложил депутатам активно участвовать в мероприятиях, связанных с Годом экологии и Годом качества в Белгородской области.