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Продвинутую технику для обработки почвы производят в Белгородской области

15:43
20 Июня 2017
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На научно-производственном предприятии «Белагроспецмаш» в Валуйках создают пневмоходы «Барс».

В технике используются шины низкого давления, за счёт чего минимизируется вред почве при её обработке. Пневмоход соединяется со многими другим оборудованием для обработки почвы, сева, возделывания различных агрокультур.

Фирма владеет более чем 30 патентами в России и семью – за рубежом. Техника предприятия работает в 30 регионах страны.

Вчера, 19 июня, на производстве побывал губернатор Евгений Савченко. Глава региона поручил проработать возможности распространения «мягкой» обработки почвы, сообщает пресс-служба губернатора и правительства области.

Фото пресс-службы губернатора и правительства области


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