Приём жителей Белгородской области проведут судебные приставы

17:07

Консультации будут проводиться 12 апреля с 14:00 до 20:00.

В этот день жители региона могут получить информацию об имеющейся задолженности, порядке её погашения и другим вопросам исполнительного производства.

Приём будут вести руководство управления Федеральной службы судебных приставов по Белгородской области и начальники отделов аппарата ведомства по адресу: г. Белгород, пр-т Б. Хмельницкого, 109.

В этот день также будет работать Пункт юридической помощи, где можно проконсультироваться о правах при исполнении судебных решений и обеспечении установленного порядка деятельности судов.

При себе необходимо иметь документ, удостоверяющий личность и (или) подтверждающий полномочия представителя.

В пресс-службе регионального УФССП отметили, что акция будет проводиться во всех структурных подразделениях области. С адресами можно ознакомиться на официальном сайте управления.