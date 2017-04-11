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Приём жителей Белгородской области проведут судебные приставы

17:07
11 Апреля 2017
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Консультации будут проводиться 12 апреля с 14:00 до 20:00.

В этот день жители региона могут получить информацию об имеющейся задолженности, порядке её погашения и другим вопросам исполнительного производства.

Приём будут вести руководство управления Федеральной службы судебных приставов по Белгородской области и начальники отделов аппарата ведомства по адресу: г. Белгород, пр-т  Б. Хмельницкого, 109.

В этот день также будет работать Пункт юридической помощи, где можно проконсультироваться о правах при исполнении судебных решений и обеспечении установленного порядка деятельности судов.

При себе необходимо иметь документ, удостоверяющий личность и (или) подтверждающий полномочия представителя.

В пресс-службе регионального УФССП отметили, что акция будет проводиться во всех структурных подразделениях области. С адресами можно ознакомиться на официальном сайте управления.

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