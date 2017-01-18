Причины роста количества дорожных аварий в 2016 году назвали в Белгородской области

17:15

Сотрудники ГИБДД «подбили» итоги работы за прошлый год.

ДТП, по сравнению с 2015 годом, в регионе стало больше. Анализ ситуации показывает, что в основном положительная динамика аварий обусловлена частым превышением скорости, выездом на «встречку», наездом на пешеходов.

Всего в области было зарегистрировано 1353 дорожных аварий, в них 212 человек погибли и 593 были травмированы. ДТП с участием пешеходов в 2016 году стало меньше на 5,7 %, раненых в них участников дорожного движения – меньше на 7,6 %, погибших же в них людей стало на 1,6 % больше, сообщает пресс-служба Госавтоинспекции.