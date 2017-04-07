При выборе специалистов по газификации нужно остерегаться мошенников

14:39

Компания «СтройГаз» обращает внимание, что работы по монтажу газопровода должна выполнять организация, имеющая свидетельство саморегулируемой организации (СРО), аттестованных НАКСом сварщиков и аттестованных слесарей. Необходимо требовать от организации наличие подтверждающих документов.

ООО «СтройГаз» выполнит комплекс услуг по газификации частных жилых домов, который включает в себя проектные, монтажные, земляные работы, проверку вентиляционных и дымовых каналов. Компания «СтройГаз» – 15 лет на рынке газоснабжения. «СтройГаз» знают и доверяют.

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По всем интересующим вопросам можно проконсультироваться у специалистов ООО «СтройГаз» по телефонам (4722) 207-325, 31-65-65, StroyGaz31@yandex.ru, стройгаз-31.рф.





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