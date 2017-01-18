Председателем Общественной палаты Белгородской области вновь стал Александр Ахтырский

10:06

Кандидатуру председателя регионального отделения ДОСААФ участники первого в этом году заседания ОП поддержали единогласно.

Заместителем председателя Общественной палаты Белгородской области избран председатель совета директоров агропромышленной группы «БВК» Василий Золотухин, который также возглавил комиссию по экономическому развитию, поддержке предпринимательства и жилищно-коммунальному хозяйству.

На заседании был переизбран и руководящий состав остальных семи комиссий. Заместитель главного врача по акушерско-гинекологической помощи областной клинической больницы Святителя Иоасафа Олег Головченко будет курировать здравоохранение, социальную и демографическую политику. Комиссию по образованию, культуре и молодёжной политике возглавила директор филармонии Светлана Боруха.

Адвокату Михаилу Бажинову доверили развитие гражданского общества, соблюдение законности, прав человека и противодействие коррупции. Комиссию по информационной политике и развитию массовых коммуникаций возглавил генеральный директор издательского дома «Мир Белогорья» Олег Шевцов.

Главой комиссии по регламенту, этике и работе общественных приёмных стал профессор Виктор Овчинников, комиссии по делам ветеранов и инвалидов – председатель областного Совета ветеранов войны, труда, вооружённых сил и правоохранительных органов Наталья Звягинцева. Протоиерей Олег Кобец будет курировать духовно-нравственное и физическое воспитание.

Секретарём палаты остался заместитель председателя Белгородского областного комитета профсоюза работников горно-металлургической отрасли, председатель молодёжного совета областного объединения профсоюзов Андрей Никитский.

Всего в Общественную палату региона пятого созыва вошли 44 человека. В целом состав областной ОП обновился примерно наполовину, сообщает пресс-служба ведомства.