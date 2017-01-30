Предполагаемого виновника ДТП со смертельным исходом задержали в Белгороде

10:21

Водитель автобуса ПАЗ сбил 74-летнюю женщину в селе Репное Белгородского района и скрылся.

Инцидент произошёл 26 января в селе Репное на улице 2-й Центральной. Водитель автобуса ПАЗ сбил 74-летнюю женщину, которая находилась на краю проезжей части. В результате ДТП пожилая белгородка скончалась до приезда скорой помощи.

Виновник аварии с места происшествия скрылся, правоохранители составили ориентировку. Сотрудники Госавтоинспекции проверили несколько десятков ПАЗиков, а затем задержали предполагаемого «сбежавшего» водителя. Им оказался 54-летний житель Белгорода.

По информации пресс-службы управления ГИБДД УМВД России по Белгородской области, мужчину передали сотрудникам следственных органов. По факту ДТП возбуждено уголовное дело по ч. 3 ст. 264 УК РФ.