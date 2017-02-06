Правительство России поручило Федеральной антимонопольной службе провести проверку в Белгородской области

20:45

Суть поручения – выявление и пресечение фактов регионального протекционизма на алкогольных рынках. Об этом ИА «Бел.Ру» сообщили в пресс-службе ФАС.

Аналогичную проверку антимонопольщики проводят в Саратовской области. Такие мероприятия, отметили в ФАС, запланированы и в других регионах России.Протекционистскими мерами областных властей может быть признано введение на уровне субъекта дополнительной системы сертификации алкогольной продукции. В Белгородской области сертификацией алкоголя занимается компания «Качество жизни».По мнению представителей торговых компаний, подобная система сертификации может ограничивать поступление в регион алкогольной продукции из-за его пределов. Она предполагает, что цены на «заезжий» алкоголь «задираются», а местные производители, напротив, имеют на рынке поддержку со стороны властей.