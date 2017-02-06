Одежда в одном из магазинов Белгорода может вызвать серьёзные заболевания
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Правительство России поручило Федеральной антимонопольной службе провести проверку в Белгородской области
20:45
06 Февраля 2017
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Суть поручения – выявление и пресечение фактов регионального протекционизма на алкогольных рынках. Об этом ИА «Бел.Ру» сообщили в пресс-службе ФАС.
Протекционистскими мерами областных властей может быть признано введение на уровне субъекта дополнительной системы сертификации алкогольной продукции. В Белгородской области сертификацией алкоголя занимается компания «Качество жизни».
По мнению представителей торговых компаний, подобная система сертификации может ограничивать поступление в регион алкогольной продукции из-за его пределов. Она предполагает, что цены на «заезжий» алкоголь «задираются», а местные производители, напротив, имеют на рынке поддержку со стороны властей.
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