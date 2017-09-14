Правительство области будет сотрудничать с благотворительным фондом «Выход в Белгороде»

12:03

Стороны подписали межведомственный план действий по оказанию комплексной помощи детям с расстройствами аутистического спектра и их семьям до 2020 года.

Документ позволит унифицировать организацию такой помощи в Белгородской области с учётом личных особенностей детей, сообщает пресс-служба губернатора и правительства БО. План должен изменить региональную систему помощи детям с аутизмом, чтобы они как можно лучше социализировались и развивались.

В области должны появиться материально-технические, финансовые, юридические, информационные и методические условия для развития единой системы помощи детям с РАС.

В результате сотрудничества разработают нормативные документы и методики, обучат медицинских, педагогических и социальных специалистов, поддержат семьи, где воспитываются дети с аутизмом, создадут для них условия для полноценной жизни во взрослом возрасте.

Для исполнения плана ежегодно будут формировать портфели проектов. Департаменты образования, здравоохранения и соцзащиты, внутренней и кадровой политики области определили вместе с благотворительным фондом несколько проектов, которые реализуют в 2017–2018 годах. Они позволят создать систему раннего выявления риска аутизма, углублённой диагностики и социального сопровождения, адаптировать для детей с РАС детские сады и школы, информировать родителей о возможностях получения комплексной помощи. Также планируют формировать толерантное отношение к детям с аутизмом, рассказывая белгородцам об особенностях РАС и проблемах семей, которых это коснулось.

Для управления портфелем проектов в благотворительном фонде «Выход в Белгороде» создан проектный офис.