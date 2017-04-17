Пожилая женщина погибла в аварии после взрыва колеса иномарки в Белгородской области

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Всего на выходных, 15 и 16 апреля, в регионе случилось девять дорожных аварий, в них один человек погиб и 15 были ранены.

15 апреля в Шебекинском районе в половине четвёртого дня на трассе Шебекино – Короча 19-летний водитель Volkswagen Golf съехал с дороги и врезался в дерево. Водитель ранен.

В Старом Осколе в половине пятого дня на улице Октябрьской 32-летняя автоледи на Toyota Auris сбила 12-летнюю девочку, которая переходила дорогу по «зебре». Пешеход пострадала.

В Прохоровском районе в шесть вечера на трассе Яковлево – Прохоровка – Скородное 55-летний водитель «Запорожца» съехал в кювет и врезался в дерево. Водитель и 36-летний пассажир госпитализированы в прохоровскую больницу.

В Ракитянском районе в половине восьмого вечера 37-летняя автоледи на «Гранте» сбила 68-летнюю женщину, которая переходила дорогу в неположенном месте. Пешеход пострадала.

В Прохоровке в начале девятого вечера неустановленный автомобиль сбил 37-летнего пьяного пешехода. Мужчину с травмами отправили в больницу. Инспекторы Госавтоинспекции просят очевидцев ДТП обратиться в «дежурку» региональной ГИБДД по телефонам (4722) 352-832, 26-42-30.

16 апреля в Корочанском районе в пять часов утра на трассе Белгород – Павловск 61-летний водитель Volkswagen Caravelle столкнулся с двигавшимся впереди Ford Explorer, которым управлял 44-летний мужчина. Пострадали в ДТП пассажирки Volkswagen Caravelle. Женщин 38, 61, 63 и 65 лет с травмами отправили в корочанскую больницу.

Также в Корочанском районе в половине девятого утра на трассе Белгород – Павловск в движущемся автомобиле Nissаn Sкуlinе взорвалось заднее правое колесо. Автомобиль вынесло на разделительную полосу, после чего он опрокинулся. 57-летний водитель и 78-летний пассажир получили травмы, 80-летняя пассажирка умерла на месте.

В Белгороде в десять часов утра 26-летний водитель «семёрки» на улице Михайловского шоссе при повороте налево не пропустил Daewoo Nexia, которым управлял 33-летний водитель. Пострадали при столкновении пассажиры отечественного авто: шестилетняя девочка и 27-летняя женщина.

В Белгородском районе на трассе Белгород – Шебекино – Волоконовка 54-летний водитель «семёрки» наехал на бордюр. В результате ДТП 39-летняя пассажирка была травмирована, сообщает пресс-служба Госавтоинспекции.

Фото группы пропаганды областного управления ГИБДД