Пожароопасный сезон в лесах Белгородской области начнётся сразу после схода снега

12:27

Целый комплекс мероприятий на 2017 год утверждён постановлением губернатора области Евгения Савченко.

Согласно документу, пожароопасный период будет установлен в регионе со дня схода снежного покрова и до установления устойчивой дождливой осенней погоды или образования нового снежного покрова.

В постановлении отмечается, что уже 20 февраля будет утверждён план тушения лесных пожаров на территории лесничеств, а 20 марта – сводный план тушения лесных пожаров в регионе.

С марта в области будет организован комплекс мероприятий по противопожарному обустройству лесов, прилегающих к населённым пунктам, и защитных лесных насаждений. До начала пожароопасного периода должен быть откорректирован порядок взаимодействия при ликвидации пожаров в лесах между управлением лесами Белгородской области, региональными ГУ МЧС России и УМВД России, а также Белгородским территориальным гарнизоном – войсковой частью 20925.

Помимо этого к началу пожароопасного периода будут согласованы маршруты наземного патрулирования лесных массивов и обеспечена готовность к нему арендаторов, лесопользователей, предприятий и организаций, в ведении которых находятся железные и автодороги, трубопроводы, линии электропередачи, связи, радиофикации.

Среди прочего в постановлении указано, что в течение второго и третьего кварталов леса будут очищаться от строительного и бытового мусора и будет контролироваться недопущение сжигания стерни. В марте этого года во всех муниципальных районах и городских округах пройдут проверки готовности к пожароопасному сезону и совместные учения в лесных массивах по тактике и технике тушения лесных пожаров.