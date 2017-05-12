Пожаловаться на работу аварийных комиссаров могут автомобилисты по горячей линии

10:56

Общественная палата Белгородской области изучает качество предоставляемых услуг.

Те белгородцы, у которых возникли проблемы при обращении в службы аварийных комиссаров, могут рассказать о случившемся по горячей линии. Телефон для обращения граждан: (4722) 27-35-31 с 09:00 до 17:00 по будням. Кроме того, написать свою историю можно и на электронный адрес opbo31@yandex.ru. Обращения будут приниматься до 19 июня.

Человек, попавший в ДТП, находится в стрессовой ситуации. Аварийные комиссары призваны помочь справиться с проблемой, но, к сожалению, иногда могут злоупотреблять растерянностью клиентов. В результате те несут не только материальный ущерб из-за аварии, но и оплачивают услуги по завышенным расценкам. Андрей Никитский

секретарь Общественной палаты Белгородской области

В сообщении по телефону или в письме нужно будет рассказать о дате обращения, с какой конкретно службой аварийных комиссаров взаимодействовал белгородец.

После этого общественники проанализируют принятые сообщения, определят типовые проблемы и разработают алгоритм противодействия, который поможет автолюбителям не попадаться на уловки и избежать лишних расходов, сообщили в пресс-службе Общественной палаты региона.