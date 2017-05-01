Поздравление с праздником Весны и Труда принимают белгородцы

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С 1 Мая жителей области поздравляют губернатор Белгородской области Евгений Савченко, председатель облдумы Василий Потрясаев и главный федеральный инспектор региона Александр Закоржевский.

«Уважаемые белгородцы! Тепло и сердечно поздравляем вас с праздником Весны и Труда!

Приход весны ассоциируется с приливом сил и жизненной энергии. Вместе с оживающей природой в человеке пробуждается и набирает силу стремление созидать, строить, растить.

Древние мудрецы говорили: «Истинное сокровище для людей – умение трудиться». Труд приносит благополучие, даёт новые знания и стимул к развитию. Любимый труд – не только обязанность, но и великая радость, наполняющая жизнь смыслом.

Жители Белгородчины – рабочие промышленных предприятий, сельские труженики, работники бюджетной сферы, предприниматели, научная и творческая интеллигенция – являются примером трудолюбия, ответственности и работоспособности. Ваш высокий профессионализм, постоянное самосовершенствование приносят весомые результаты – наша область по многим социально-экономическим показателям традиционно занимает лидирующие позиции в России.

В регионе реализуется комплекс мер, направленных на создание благоприятного инвестиционного климата, повышение уровня оплаты труда, поддержку предпринимательской деятельности, создаются предпосылки для развития социального партнерства и формирования солидарного общества.

Дорогие земляки! Пусть над вами будет мирное небо, а в сердцах цветёт весна! Вместе с солнечными днями придут новые силы и устремления, которые воплотятся в дела и принесут благополучие вам, вашим семьям, родному краю и всей стране!», – цитирует поздравление пресс-служба губернатора и правительства Белгородской области.