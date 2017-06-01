Поздравление с Международным днём защиты детей от первых лиц Белгородской области

08:28

Праздник традиционно отмечается 1 июня.

Губернатор Белгородской области Евгений Савченко, председатель облдумы Василий Потрясаев и главный федеральный инспектор региона Александр Закоржевский обратились к белгородцам с официальным посланием.



«Уважаемые белгородцы! От всей души поздравляем вас с Днём защиты детей, праздником, пронизанным летним теплом и солнечным светом!

Дети – наше богатство, смысл нашей жизни! Ради них мы работаем, окружаем их нежностью и заботой, учим доброте и человечности, прививаем любовь к Родине и стремление к созиданию. Это ответственная, трудная и приятная миссия каждого из нас и всего общества, одно из главных условий устойчивого развития государства.

В Белгородской области уделяется большое внимание правовой и социальной защите семьи, материнства и детства; своевременной квалифицированной медицинской помощи, профилактике заболеваний, формированию здорового образа жизни у подрастающего поколения.

На Белгородчине созданы условия для полноценного воспитания, обучения и гармоничного развития личности. Строятся детские сады, модернизируется школьное и дополнительное образование, сформирована система поддержки талантливых и одарённых детей. Уже сегодня мы гордимся достижениями белгородцев в научных и творческих конкурсах, спортивных и технических соревнованиях. Уверены, в недалёком будущем наши юные земляки прославят родной край созидательным трудом, упрочат авторитет региона, вырастут достойной сменой и надёжной опорой», – цитирует поздравление пресс-служба губернатора и правительства Белгородской области.

Заканчивается обращения пожеланиями здоровья, удачи и счастливого детства маленьким белгородцам.