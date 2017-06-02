Повышать или не повышать зарплату учителям малокомплектных классов? Вот в чём вопрос

11:13

О совершенствовании системы оплаты труда учителей общеобразовательных организаций рассказала замначальника департамента, начальник управления ресурсного обеспечения департамента образования области Людмила Алексеева.

Это было озвучено на заседании Общественного совета при департаменте образования региона.

Финансирование общеобразовательных организаций осуществляется в соответствии с расчётом по душевым нормативам, которые утверждены законом по Белгородской области от 20 декабря 2004 № 160. Величина подушевого норматива определена по уровню образования, по видам классов. Кроме того, она дифференцирована для городских и сельских школ.

Зарплата учителей складывается из базовой и стимулирующей части. При этом базовая часть делится на общую и специальную. Специальная – это выплаты компенсационного коэффициента за сложность предмета и гарантированные доплаты. Стимулирующая часть – гарантируемые и поощрительные выплаты по результатам труда. Но это ещё не все сложности. Базовая часть зависит от следующих факторов: стоимость бюджетной услуги, количество обучающихся по предмету, педагогическая нагрузка учителя, аудиторная занятость, внеурочная деятельность и квалификационная категория, коэффициент за сложность предмета.

В целях исполнения указа президента Российской Федерации от 7 мая 2012 года № 597 в области утверждена региональная дорожная карта по развитию отрасли социальной сферы, в которой определены целевые показатели по заработной плате. Заработная плата работников общих образований планируется в размере 26 010 рублей, в том числе учителей в размере 27 380 рублей. Средняя заработная плата учителей малокомплектных школ прогнозируется в объёме, соответствующем целевым показателям, – 20 525 рублей. Согласно проведённому анализу, средняя заработная плата учителей в зависимости от средней наполняемости учеников в классе в различных муниципальных районах и округах составила 27 324 рубля. Людмила Алексеева замначальника департамента, начальник управления ресурсного обеспечения департамента образования области

Чтобы понять, как меняются зарплаты педагогов в зависимости от наполняемости класса, обратимся к данным, которые озвучила Людмила Алексеева. 571 педагог в Белгородской области преподаёт в классах, в которых учатся до пяти детей. Средняя зарплата педагогического работника в этом случае составляет 16 080 рублей. 1712 учителей преподают в классах, где обучается от пяти до девяти детей. В среднем такие учителя получают 20 569 рублей.

1960 учителей работают с классами, где учатся от десяти до 14 детей, они получают в среднем 26 086 рублей. Большинство учителей – 4453 человека преподают в классах, где обучаются от 15 до 24 человек, они в среднем получают 29 197 рублей. Среди классов высокой наполняемости – классы, в которых учится больше 25 детей. В таких классах работают 2791 учитель со средней заработной платой 31 409 рублей.

При этом в разрезе районов средняя зарплата из-за подушевой системы оплаты труда различна, но, как говорит Людмила Алексеева, близка к средней заработной плате.

В целях повышения средней зарплаты для учителей, которые работают в классах с низкой наполняемостью, замначальника департамента образования предложила внести в действующие системы оплаты труда гарантированные доплаты. Для учителей, которые учат до пяти человек в классе, – это доплата в размере 30 % от базового должностного оклада, для учителей, работающих в классах от пяти до девяти человек – 15 %. При этом доплата устанавливается за 18 часов нагрузки и более. Предполагается, что средняя доплата для учителей с классами до пяти детей составит 2851 рубль, для учителей с классами от пяти до девяти школьников – 1426 рублей.

Критерий был определён таким образом, чтобы зарплата учителя составила два прожиточных минимума. На эти нужды потребуются инвестиции в размере более 21 млн рублей. При этом деньги возможно частично получить из тех средств, которые складываются из экономии на больничных листах и мест, где нет работников на вакансиях.

Соответствующее письмо, по словам Людмилы Алексеевой, было подготовлено для губернатора Белгородской области и согласовано с ним. К 22 членам Общественного совета при департаменте образования региона (а всего в Совет входят 26 белгородцев) она обратилась с предложением принять такие изменения с 1 сентября 2017 года.

Добрая воля есть: президент указал нам сроки и среднюю зарплату, департамент выступил с предложением, губернатор не возражает. Но теперь наша задача – правильно распорядиться этими тремя китами. Я, допустим, задаю вопрос: в классе до пяти человек, давайте дадим 30 % доплаты, за что? Чтобы выполнить указание президента? Извините, деньги надо зарабатывать. Если нет возможности, то почему её нет? Дать легко, вот потом поменять ситуацию не получится. А дать надо за что-то. Василий Потрясаев председатель Белгородской областной Думы

В своём ответном слове Людмила Алексеева отметила, что в регионе много сельских школ, где наполняемость предполагает большее число детей, чем тех, которые там учатся.

У нас 314 школ конкретно определены законом № 160 и постановлением № 236 как малокомплектные школы по причине несамоокупаемости. Мы их дополнительно финансируем с учётом поправочных коэффициентов. Мы поддерживаем маленькие школы, но при этом в классах, где численность детей маленькая, у них всё равно сильно отстаёт зарплата. Проанализировав это, мы хотели сгладить границу этого разрыва. Заработать на пяти детях не получается, чтобы базовая часть была достаточная в объёме. Людмила Алексеева замначальника департамента, начальник управления ресурсного обеспечения департамента образования области

Василий Потрясаев предложил проводить уроки, объединяя классы с учениками разного возраста. По его словам, он учился в таком классе. Также он отметил, что необходимо сохранить сельские школы.

Я за то, чтобы зарплата была ещё больше. Наша задача – нагрузить педагога, чем – надо подумать департаменту образования. Педагога же совесть будет мучить, когда он будет заниматься с одним учеником и получать 20 тысяч рублей. Василий Потрясаев председатель Белгородской областной Думы

Я в прошлом году был в Прохоровском районе, в селе Большое. Там есть средняя школа. Я там был два дня, познакомился с педколлективом, администрацией и обслуживающим персоналом. Что я услышал от них? Во-первых, у них всего 90 детей. Заплата – восемь тысяч рублей. Учитель ведёт химию, физику, математику и информатику и ещё что-нибудь, чтобы набрать 18 часов. Один из учителей – талантливый молодой специалист, к которому тянутся дети. Он получает девять тысяч рублей. При этом за квартиру у бабули он платит пять тысяч рублей, что ему остаётся? Ему вообще-то невозможно жить на сегодняшний день. Малокомплектные сельские школы стали заложниками, мы так от сёл ничего не добьёмся. Оттуда будут уезжать. Николай Перестенко руководитель лицея № 32 Белгорода

Как вариант решения проблемы Николай Перестенко предложить снять налог на землю с таких учителей или плату за ЖКХ.

В результате члены Общественного совета решили отложить принятие решения до конца этого года. Будет создана экспертная группа, которая будет заниматься этим вопросом. При этом на совещании было озвучено, что эксперты могут выехать в Финляндию для изучения, а затем внедрения их опыта. В то же время воронежский вариант решения проблемы был отвергнут Василием Потрясаевым «как слишком сложный для этого совещания».

На малокомплектную школу опирается село. Сегодня малокомплектные школы сталкиваются со следующими проблемами: педагогические кадры крайне возрастные, на самом деле заработная плата – восемь, девять, десять и двенадцать тысяч рублей. Учителю, чтобы заработать, приходится совмещать. Следовательно, падает качество предметов, которые им преподаются. Мы это видим по срезу экзаменационных процедур, которые проводили. Вывод понятный – надо поднимать заработную плату. Но вместе с тем мы должны понимать, за что повышаем эту заработную плату. Учитель должен совершенствовать свои знания и методики преподавания. Наталия Полуянова заместитель губернатора Белгородской области, начальник департамента образования региона

Напомним, что существуют доплаты учителям как молодым специалистам и тем учителям, которые работают с детьми-аутистами.